AS Roma w finale Ligi Europy zmierzy się z Sevillą. Tymczasem trener Giallorossich pozwolił sobie przed ważnym spotkaniem w europejskich pucharach na porównanie ekipy z Rzymu do najbardziej utytułowanych klubów.

fot. Imago / Valentina Giannettoni / LiveMedia Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma po raz drugi z rzędu zagra w finale europejskich pucharów

Jose Mourinho przekonywał, że osiągnięcie rzymskiej ekipy można porównywać do najbardziej utytułowanych klubów

Starcie Sevilla – AS Roma odbędzie się na Puskas Arena w Budapeszcie

Jose Mourinho przed meczem Sevilla – AS Roma

AS Roma w środę wieczorem powalczy nie tylko o trofeum w europejskich pucharach, ale przede wszystkim o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co może dać triumf w Lidze Europy. Tymczasem kolejnym ciekawym komentarzem wyróżnił się ostatnio opiekun stołecznej ekipy.

– Rzym jest miastem piłki nożnej, istnieje poczucie przynależności do czegoś większego – przekazał Jose Mourinho cytowany przez Sky Sport Italia.

– Nie myślę o tym, co było wcześniej. Moim sekretem, moją filozofią jest patrzenie w przyszłość. To zakończenie jest nowym zakończeniem – kontynuował Portugalczyk.

– Na tym etapie mojej kariery nie myślę o osobistych zwycięstwach, ale o dawaniu prezentu kibicom Romy – przekonywał trener Romy.

– Ludzie mogą myśleć, że jestem starszy, niż jestem w rzeczywistości, ponieważ jestem w piłce nożnej od dłuższego czasu i mam już siwe włosy, ale nie jestem wystarczająco stary, aby zakończyć karierę. Będę pracował jeszcze przez długi czas – powiedział Mourinho.

– W piłce nożnej najważniejsze są relacje między ludźmi. Mówię zawodnikom, że zawsze powinni dawać z siebie wszystko. Z tego powodu kibice nas szanują i współczują nam. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby tworzyć historię. Dwa finały europejskich pucharów z rzędu to coś, na co stać tylko wielkie kluby, a i one często przegrywają. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby odnieść sukces – zakończył Mourinho.

