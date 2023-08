IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Jose Mendilibar

Sevilla w środę stanie przed szansą zgarnięcia Superpucharu Europy

Faworytem meczu jest jednak zdecydowanie Manchester City

Jose Mendilibar zdaje sobie z tego sprawę

“Bawi mnie, że mówi się o kontuzjach w Manchesterze City”

W środę czeka nas spotkanie o Superpuchar Europy. Zmierzą się w nim triumfatorzy Ligi Mistrzów – Manchester City – oraz Ligi Europy – Sevilla.

Rzecz jasna, wielkim faworytem starcia są Obywatele. Dziennikarz na konferencji zapytał Jose Mendilibara, czy odejście Ilkaya Guendogana i kontuzje Kevina de Bruyne oraz Bernardo Silvy ułatwią życie jego drużynie.

– Bawi mnie, że mówi się o kontuzjach w Manchesterze City. Tylko na bramkarzy i obrońców wydano tam ponad pół miliarda euro. Nie sądzę, by oni narzekali na swoją sytuację. Mogą narzekać, że jest wiele rozgrywek, ale w sumie każdy mówi, że to dlatego tak wiele zarabiamy – stwierdził szkoleniowiec Sevilli. Czy bycie “underdogiem” może pomóc Andaluzyjczykom? – Nie wiem, ale to nie znaczy, że tylko oni czują odpowiedzialność za wynik. Faworyt jest wyraźny, ale wiele może się wydarzyć przez 90 minut. Tydzień temu przegrali Tarczę Wspólnoty, teraz też mogą. Przyjechaliśmy, by wygrać – dodał.

Początek starcia o trofeum już w środę o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Pep Guardiola grzmi na temat kalendarza. “Przedstawienie musi trwać”.

Manchester City Sevilla FC 1.40 5.00 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 sierpnia 2023 08:48 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin