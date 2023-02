PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Manchester United – Barcelona to pojedynek 1/16 finału Ligi Europy, który elektryzuje całą Europę. Po pierwszym meczu na Camp Nou trudno wskazać drużynę, która ma większe szanse na awans do kolejnej rundy. O awansie zadecyduje rewanż na Old Trafford. Zobacz kiedy rozegrany zostanie mecz Manchester United – Barcelona.

Pierwsze spotkanie pomiędzy Barceloną i Manchesterem United zakończyło się remisem 2:2

Rewanż rozegrany zostanie 23 lutego na Old Trafford

Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00

Kiedy mecz Manchester United – Barcelona?

Pojedynków Manchesteru United z Barceloną nie powstydziłyby się rozgrywki Ligi Mistrzów. Tymczasem jedna z tych drużyn odpadnie już na 1/16 finału Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou obie drużyny potwierdziły jednak, że poważnie traktują te rozgrywki. Pierwszy pojedynek po emocjonującej walce zakończył się remisem 2:2. Taki rezultat sprawia, że w rewanżu emocji nie powinno zabraknąć.

Do rewanżu obie drużyny przystąpią w dobrych nastrojach, po tym jak odniosły zwycięstwa w ostatnich ligowych meczach. Manchester United pewnie 3:0 pokonał Leicester City, natomiast Barcelona ograła 2:0 Cadiz umacniając się na prowadzeniu w tabeli La Liga.

Rewanżowe spotkanie na Old Trafford rozegrane zostanie w czwartek (23 lutego) o godzinie 21:00.

Manchester United – Barcelona: gdzie oglądać?

Rywalizacja w Lidze Europy w Polsce można oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Rewanżowe spotkanie Manchester United – Barcelona rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie komentowane przez Przemysława Pełkę i Radosława Przybysza. Godzinę wcześniej rozpocznie się przedmeczowe studio.

Manchester United FC Barcelona 2.40 3.50 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2023 12:47 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin