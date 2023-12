IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Liga Europy

14 grudnia odbyła się ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Europy

Niestety tych rozgrywek najlepiej nie będzie wspominał Raków Częstochowa

Sprawdzamy, jakie drużyny wywalczyły awans do fazy pucharowej

Faza grupowa Ligi Europy – wyniki

Faza grupowa Ligi Europy w sezonie 2023/2024 dobiegła końca. Po sześciu kolejkach poznaliśmy drużyny, które wywalczyły awans do dalszej rundy tych rozgrywek – niestety w tym gronie nie będzie Rakowa Częstochowa, który nie zdołał się zakwalifikować również do Ligi Konferencji. Wiemy natomiast, kto trafi do Ligi Europy poprzez zajęcie trzeciego miejsca w grupie Ligi Mistrzów.

Drużyny, które trafią do Ligi Europy z Ligi Mistrzów

Galatasaray

RC Lens

Sporting Braga

Benfica

Feyenoord

AC Milan

Young Boys

Szachtar Donieck

Drużyny, które zajęły 1. miejsce w grupie Ligi Europy

Bayer Leverkusen

Slavia Praga

Villarreal

Liverpool

Atalanta

Rangers

Brighton

West Ham

Drużyny, które zajęły 2. miejsce w grupie Ligi Europy

Karabach Agdam

AS Roma

Rennes

Toulouse

Sporting CP

SC Freiburg

Marsylia

Sparta Praga

