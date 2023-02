PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

Po emocjonującym pierwszym meczu w zeszłym tygodniu Manchester United i Barcelona ponownie spotykają się dziś na Old Trafford walcząc o awans do kolejnej rundy Ligi Europy. Hiszpańska prasa pisze przed tym pojedynkiem o momencie prawdy dla FC Barcelony.

Hiszpańska prasa podgrzewa atmosferę

Barcelona rozegra mecz prawdy na arenie międzynarodowej

Trudno wskazać faworyta meczu Man Utd – Barca

Hiszpańska prasa podgrzewa atmosferę przed hitem

Remis 2:2 w pierwszym meczu na Camp Nou pozostawia sprawę awansu otwartą. Emocjonujące pierwsze starcie pozwala wierzyć, że pojedynek rewanżowy Manchesteru United z FC Barcelona dostarczy równie wiele wrażeń.

Nic więc dziwnego, że hiszpańskie media podgrzewają atmosferę przed wieczornym spotkaniem gigantów europejskiej piłki. Mundo Deportivo na okładce umieszcza Roberta Lewandowskiego i Marcusa Rashforda jak głównych aktorów tego spektaklu. I dodaje, że Barcelona potrzebuje odwagi w ofensywie, aby pozostać przy życiu w Lidze Europy.

Mundo zwraca uwagę, że liderzy La Liga przystąpią do jednego z najważniejszych meczów sezonu bez Pedriego, Gaviego i Ousmane Dembele z powodu kontuzji i zawieszeń. Cytuje też trenera Xaviego, który przewiduje, że „pierwsze minuty będą kluczowe”.

“Mecz prawdy” woła z kolei kataloński Sport, który na okładce przedstawia świętujących graczy Barcelony na Old Trafford. Na pierwszym planie rzuca się w oczy postać De Jonga, który jest jednym z głównych celów transferowych Czerwonych Diabłów. Sport pisze o sporej przewadze w La Liga nad Realem Madryt, ale zaznacza, że pokonanie United to jedyny sposób na uratowanie sezonu w Europie i również cytuje Xaviego, który powiedział w przeddzień meczu: – To dla nas wielka szansa, aby pokazać, że potrafimy rywalizować z dużym międzynarodowym rywalem.

Największe gwiazdy Rashford i Lewandowski zdobią też okładkę katalońskiego L’Esportiu. „Potężny finisz” to ich nagłówek, ponieważ przewidują, że rewanż sprowadzi się do strzelaniny między dwoma napastnikami na Old Trafford. Przyznają jednak, że będzie to prawdziwy test dla Barcelony pozbawionej dwóch kluczowych pomocników w postaci Pedriego i Gaviego.

