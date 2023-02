fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Latem Argentyńczyk będzie dostępny za niewielkie pieniądze w związku z zapisaną w jego kontrakcie klauzulą. AS Roma oczywiście chce przedłużyć z nim współpracę na zupełnie innych warunkach.

Paulo Dybala będzie latem dostępny za 12 milionów euro

Argentyńczyk nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie

Jego zamiarem jest zdobycie trofeum z Romą

Dybala nie wie, co przyniesie przyszłość

Paulo Dybala latem zdecydował się na zaskakujący ruch. Rozchwytywany napastnik podpisał kontrakt z AS Romą, stając się automatycznie jej największą gwiazdą. Szybko udowodnił, że w pełni zasłużył na to miano, bowiem to w głównej mierze jego świetna postawa sprawia, że rzymianie liczą się w grze o awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Argentyńczyk w samej Serie A zgromadził osiem trafień i siedem asyst w 16 występach. Na jego poczynania spoglądają ekipy z Premier League, które chciałyby pozyskać go już tego lata. Będą miały ku temu świetną okazję, bowiem po sezonie wejdzie w życie klauzula wykupu na poziomie zaledwie dwunastu milionów euro. Oczywiście władze AS Romy będą dążyć do nawiązania współpracy na zupełnie nowych warunkach.

Sam zainteresowany nie wie, co przyniesie przyszłość. Skupia się na tym sezonie i grze dla Jose Mourinho, który jest dla niego jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie. Dybala pragnie zdobyć z Romą Ligę Europy.

– Wiem o klauzuli, ale to sprawa pomiędzy moimi agentami a klubem. Nie wiem, co stanie się po zakończeniu sezonu. Nie znam swojej przyszłości. Chciałbym grać pod wodzą Jose Mourinho, ponieważ jest jednym z najlepszych. Chciałbym wygrywać pod jego wodzą. W tej chwili skupiam się na występie w Lidze Europy. Chciałbym pomóc Romie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów.

– Wygrywanie trofeów to coś, czego mi brakuje. W swojej karierze wygrałem kilka pucharów i chciałbym dodać kolejne na arenie europejskiej, bo to zupełnie coś innego – przekonuje.

