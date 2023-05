PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala pozostaje kontuzjowany od połowy maja

Reprezentant Argentyny od poniedziałku wrócił do treningów

Według Corriere dello Sport, La Joya naciska na Jose Mourinho, by ten wystawił go do wyjściowego składu

Dybala chce zagrać w finale Ligi Europy

Debiutancki sezon Paulo Dybali w AS Roma naznaczyły kontuzje. Nie inaczej jest też obecnie. Reprezentant Argentyny po raz ostatni pojawił się na boisku w pierwszym meczu Giallorossich z Bayerem Leverkusen (1:0), gdy wszedł z ławki rezerwowych. Z późniejszych spotkań rzymian wykluczyła gracza kontuzja kolana.

Od poniedziałku La Joya trenuje jednak z zespołem. Jak donosi Corriere dello Sport, 29-latek naciska na Jose Mourinho, by ten wystawił go w wyjściowym składzie na finałowe starcie z Sevillą. Czuje się na siłach, by wspomóc drużynę od pierwszych minut. Argentyńczyk z pewnością byłby wartością dodaną dla Romy, ale ostateczna decyzja należeć będzie do portugalskiego szkoleniowca.

Dybala rozegrał w tym sezonie 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 16 bramek i osiem asyst.

