Giorgio Cheillini po czwartkowym meczu z Sevillą w rozmowie z dziennikarzami "Sky Sports" odniósł się do występu Adriena Rabiota. Zdaniem legendy Juventusu, klub musi zrobić wszystko, aby zatrzymać piłkarza, który ciągnie drużynę do przodu.

PressFocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Juventus w czwartek przegrał po dogrywce z Sevillą

Giorgio Chiellini po meczu odniósł się do występu Adriena Rabiota

Zdaniem legendy Juve, klub musi zrobić wszystko, aby go zatrzymać

Giorgio Chiellini docenił wpływ Adriena Rabiota na Juventus

Juventus w czwartek przegrał po dogrywce z Sevillą i ostatecznie nie zagra w finale Ligi Europy. Giorgio Chiellini w rozmowie z dziennikarzami “Sky Sports” odniósł się do występu Adriena Rabiota na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Zdaniem włoskiego defensora, klub ze stolicy Piemontu musi zrobić wszystko, aby zatrzymać francuskiego pomocnika w Turynie.

– Mam ochotę powiedzieć kilka słów o zawodniku, który nawet dzisiaj pokazał, że jest w innej kategorii, Juventus musi starać się go zatrzymać za wszelką cenę. To Adrien Rabiot. Przez cały mecz ciągnął drużynę do przodu, jest liderem, może nie pod względem wypowiadanych w szatni słów, bo mówi niewiele, ale pod względem czynów na boisku – mówił Giorgio Chiellini.

Adrien Rabiot w obecnym sezonie rozegrał 45 spotkań w koszulce Juventusu. W tym czasie zdobył 11 bramek oraz zanotował 8 asyst. Bez wątpienia jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy w talii Masimiliano Allegriego.

