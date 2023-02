PressFocus Na zdjęciu: Xavi

Mundo Deportivo uważa, że Xavi Hernandez ma kilka wątpliwości odnośnie wyjściowego składu FC Barcelony na mecz z Manchesterem United. Wiadomo na pewno, że szkoleniowiec Dumy Katalonii nie będzie mógł skorzystać z tej samej jedenastki, co przed tygodniem.

Media zastanawiają, się na ustawieniem Barcy w meczu z Man Utd

Xavi nie może skorzystać z Pedriego oraz Gaviego

Te absencje sprawiają, że wyjściowy skład jest trudny do przewidzenia

Jak zagra Barcelona w meczu z Czerwonymi Diabłami?

W środę FC Barcelona wyleci do Anglii, gdzie w czwartek zmierzy się w rewanżowym spotkaniu 1/8 Ligi Europy z Manchesterem United. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2:2, dlatego sprawa awansu pozostaje otwarta.

Xavi powołał na to spotkanie 20 zawodników, ale według Mundo Deportivo ma jeszcze kilka wątpliwości odnośnie ostatecznego wyglądu wyjściowej jedenastki. Na Old Trafford nie wystąpią kontuzjowani Ousmane Demebele oraz Pedri, a także zawieszony za kartki Gavi. Do składu wrócili natomiast Busquets i Araujo.

Według Mundo Deportivo, Xavi planuje skorzystać z powrotu Hiszpana i 35-latek zagra od pierwszej minuty w meczu z Manchesterem United. Jednak absencje Pedriego i Gaviego mogą mocną namieszać w ustawieniu Dumy Katalonii. Szkoleniowiec blaugrany ma bowiem poważny dylemat, czy wystawić czterech środków pomocników, czy jednak postawić na Ansu Fatiego lub Ferrana Torresa obok Roberta Lewandowskiego i Raphinhi.

Hiszpanie rozważają też zupełnie inny scenariusz, w którym na lewej flance ujrzymy Balde oraz Albę, przy czym jeden z nich miałby zadania defensywne, a drugi ofensywne. To wszystko sprawia, że obecnie trudno przewidzieć ostateczny wygląd FC Barcelony w pojedynku z Czerwonymi Diabłami.

