IMAGO / Francisco Macia Na zdjęciu: Joao Cancelo

Barcelona tylko zremisowała sobotni mecz z Valencią

Na zespół ponownie spadła fala krytyki

Cancelo stanął w obronie mediów

Cancelo odpowiada na krytykę mediów

Po porażkach z Gironą i Antwerpią Barcelona liczyła na zgarnięcie trzech punktów w starciu z Valencią. Duma Katalonii jednak znów rozczarowała. Ostatecznie wywalczyła tylko jeden punkt. – To nie jest wynik, który mnie zadowala. Mieliśmy doskonałe szanse na cztery gole, a zdobyliśmy tylko jednego. Rywalizacja w La Liga naprawdę jest bardzo trudna. Musimy ciągle walczyć – przyznał Cancelo.

Portugalczyk odniósł się również do krytyki zespołu. – Wszyscy jesteśmy z Xavim, zapomnijcie o tym, co mówi się w prasie. Mówię prawdę i wypowiadam się w imieniu swoim i moich kolegów, bo z nimi rozmawiam i wiem, co myślą. Xavi to wspaniały człowiek, który robi wszystko, co w jego mocy dla Barcelony. Jest legendą nie tylko Barcelony, ale całego futbolu – dodał zdecydowanie.

