Yamal zdecydował, z kim chce stworzyć wielki duet. Poprosił o to Barcelonę

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal i Rashford stworzą nowy ofensywny duet

Barcelona w tym sezonie ma bardzo dobrze wyglądający tercet ofensywny. Właściwie można powiedzieć, że poza podstawowym zestawieniem linii ataku, także rezerwowi mają na tyle jakości, że spokojnie mogliby być uznanymi za graczy pierwszego składu. Niemniej ma to także swoje minusy, bowiem wiadomo, że nie każdy może grać.

Niezależnie jednak od tego, na kogo finalnie stawia Hansi Flick, to z całą pewnością miejsce w składzie ma Lamine Yamal. Hiszpański gwiazdor Dumy Katalonii bezapelacyjnie, gdy tylko jest zdrowy, może liczyć na pewny plac. Pytanie jednak, kto wraz z nim uzupełnia tercet. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Lamine Yamal jest podekscytowany grą i formą Marcusa Rashforda i to właśnie z nim chciałby stworzyć nowy duet na skrzydłach.

Oznaczałoby to, że Raphinha musiałby zostać ustawiony przez trenera Flicka nieco niżej, na pozycji numer dziesięć lub zagrać jako tzw. fałszywy napastnik. Wówczas miejsce w jedenastce utraciłby Robert Lewandowski lub Ferran Torres. Niemniej sam Yamal wie, że obaj z Rashfordem dobrze się uzupełniają i chce zagrać na murawie z Anglikiem jak najszybciej.

