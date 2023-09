Kataloński Sport informuje, że Xavi Hernandez zmienił podejście wobec młodych zawodników. Od teraz szkoleniowiec nie będzie powoływał do pierwszego zespołu graczy z drużyn młodzieżowych, którzy nie mają szans na grę.

FC Barcelona zmienia swoją politykę wewnątrz klubu

Xavi nie będzie powoływał młodych zawodników, którzy są bez szans na grę

Klub nie chce osłabiać swoich pozostałych drużyn

Młodzi piłkarze Barcelony będą rzadziej powoływani do pierwszego składu

Choć powszechnie uważa się, że dobrze jest, aby młodzi piłkarze byli powoływani do pierwszego składu nawet bez rozegrania jakichkolwiek minut w meczu. W rzeczywistości jednak taka decyzja nie ma większego sensu na dłuższą metę, ponieważ zawodnik nie rozwija się.

Dokładnie to samo działo się w Barcelonie. Odkąd Xavi przejął stery, do składu meczowego powołano kilku młodych zawodników, którzy nie odegrali żadnej roli. Tym samym byli również wyłączeni z możliwości gry w drużynie młodzieżowej. Flagowym przykładem, o którym piszą media jest Pablo Torre, który ostatecznie zaliczał epizody w poprzednim sezonie i został wypożyczony do Girony.

Sport informuje, że teraz ma się to zmienić. Xavi w ostatnim czasie zaczął już tworzyć krótsze kadry meczowe, zgodnie z nową polityką obowiązującą w Barcelonie. Zawodnicy tacy jak Marc Casado, którzy są kluczowi dla Barcy Atletic, nie zostaną powołani do pierwszego składu, jeśli prawdopodobnie nie będą grać. Jednocześnie te decyzje mają na celu nie osłabiać Barcelony B czy drużyn młodzieżowych.

