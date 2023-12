IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi jest rozgoryczony atmosferą panującą wokół klubu

Szkoleniowiec przyznał, że czuje się jak na pogrzebie

FC Barcelona w sobotę zmierzy się z Valencią

FC Barcelona mierzy się z ciągłą krytyką mediów

FC Barcelona przegrała dwa ostatnie mecze tracąc w nich siedem goli. Mimo to, Blaugrana wciąż liczy się w walce na czterech frontach. Jednak słaba gra sprawia, że zespół mocno jest krytykowany przez media.

– Otrzymuję wiadomości tak, jak bylibyśmy na pogrzebie. Próbuję się od tego odcinać, ale ludzie piszą do mnie, jakby umarł mój ojciec lub matka. Swoją drogą, nikt z Was nie pogratulował mi zakwalifikowania się do 1/8 finału Ligi Mistrzów po meczu z Antwerpią – przyznał rozgoryczony Xavi.

– Klub potrzebuje stabilności. Wszystkie projekty tego potrzebują. Jesteśmy mistrzami ligi i niezależnie od tego, czy przegramy, czy zremisujemy w Walencji musimy zachować równowagę. Tego właśnie potrzebujemy w erze post-Messiego i w bardzo złożonej sytuacji gospodarczej – dodał szkoleniowiec.

W sobotni wieczór FC Barcelona w kolejnym meczu ligowym zmierzy się z Valencią. Duma Katalonii znajduje się obecnie na czwartym miejscu w La Liga ze stratą siedmiu punktów do pierwszej Girony.

