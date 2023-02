PressFocus Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen rozgrywa najprawdopodobniej swój najlepszy sezon, odkąd dołączył do Barcelony. Niemiecki bramkarz podkreśla, jak wielkie zmiany w myśleniu piłkarzy wprowadził Xavi Hernandez.

Marc-Andre ter Stegen jest jednym z liderów formacji defensywnej Barcelony, która straciła najmniej bramek spośród wszystkich zespołów najsilniejszych lig

Niemiecki bramkarz podkreśla, że Xavi wprowadził wielkie zmiany w zespole

Obecnie Blaugrana ma osiem punktów przewagi nad Realem Madryt i zmierza po pierwsze mistrzostwo od czterech lat

“Xavi pomaga nam wygrywać skomplikowane mecze”

Jeśli jeszcze niedawno ktoś miał wątpliwości w kwestii tego, czy Xavi Hernandez jest odpowiednim trenerem dla Barcelony, powoli muszą go one opuszczać. Szkoleniowiec ustabilizował drużynę, która pewnie zmierza po pierwsze mistrzostwo La Ligi od czterech lat. Filarem tej drużyny jest Marc-Andre ter Stegen. Niemiec puścił zaledwie siedem bramek w 20 meczach ligowych, zachowując czyste konto aż 15 razy! To najlepszy wynik we wszystkich czołowych ligach. Mało tego, golkiper pewnie zmierza po pierwsze w swojej karierze Trofeo Zamora, dla najlepszego bramkarza hiszpańskiej ekstraklasy. W rozmowie z katalońskim Sportem ter Stegen podkreślił rolę Xaviego w odmianie drużyny.

– Praca, którą wykonuje Xavi, doprowadziła do wielu zmian w mentalności grupy. Pomaga to nam wygrywać skomplikowane mecze. W tym roku, jak dotąd, wyniki były dobre. Musimy kontynuować granie w ten sposób, bo mamy jeszcze sporo do wygrania. W lidze mamy niewielką przewagę, ale do końca sezonu jest jeszcze daleko – powiedział 30-latek.

W Katalonii już trudno opanować euforię FC Barcelona na półmetku sezonu wypracowała sobie przewagę, jakiej nigdy w historii nie straciła. Z kolei Realowi Madryt nie zdarzyło się nadrobić takiej straty. Czy losy tytułu zostały już przesądzone? W ciągu minionego tygodnia FC Barcelona i Real Madryt rozegrały po dwa spotkania ligowe Królewscy niespodziewanie przegrali z Mallorką. Strata do lidera wynosi aż osiem Czytaj dalej…

FC Barcelona już w niedzielę będzie miała okazję po raz kolejny wywrzeć presję na Realu Madryt. Blaugrana zmierzy się wówczas na wyjeździe z Villarrealem i będzie mogła – przynajmniej na kilka dni – zwiększyć przewagę nad odwiecznym rywalem do 11 punktów.

Zobacz też: Klopp odejdzie z Liverpoolu i zabierze ze sobą Bellinghama? Rozmowy trwają.

Villarreal FC Barcelona 4.20 3.90 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lutego 2023 19:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin