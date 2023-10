fot. Imago / Urbanandsport Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona w spotkaniu dziewiątej kolejki La Liga zmierzy się na wyjeździe z Granadą

Blaugrana będzie musiała radzić sobie w tym meczu bez Roberta Lewandowskiego

Opiekun mistrzów Hiszpanii wypowiedział się na ten temat

Trener FC Barcelony o Lewandowskim

Xavi Hernandez ma kłopot przed spotkaniem z Granadą, bo z powodu kontuzji wypadł mu kluczowy zawodnik. Hiszpan wypowiedział się na ten temat przed kolejnym meczem w La Liga.

– Moja filozofia gry się nie zmienia. Trzeba jednak powiedzieć, że Robert Lewandowskiemu jest zawodnikiem wszechstronnym i budzi strach wśród swoich przeciwników. Sprawia wiele problemów środkowym obrońcom rywali – mówił Xavi Hernandez cytowany przez Markę.

– Postaramy się, aby niezależnie od tego, kto go zastąpi, zrobił to równie dobrze. Chociaż to jest trudne. Trudno zastąpić światowej klasy piłkarza, takiego jak Lewandowski – dodał opiekun Katalończyków.

Polski napastnik musi pauzować z powodu skręcenia kostki w lewej nodze. 35-latek doznał kontuzji w trakcie spotkania drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto. Spotkanie zakończyło się skromna wygraną Blaugrany (1:0).

