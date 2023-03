fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie poprowadził FC Barcelony do 1/8 finału Ligi Europy

Według informacji dziennikarza Joana Fontesa opiekun Blaugrany miał wątpliwości związane z odpowiednią motywacją polskiego napastnika

Xavi Hernandez miał zamienić kilka słów na temat byłego napastnika Bayernu Monachium z Pepe Reiną

FC Barcelona w dołku

FC Barcelona zakończyła już swój udział w europejskich pucharach, przegrywając w dwumeczu z Manchesterem United w Lidze Europy. Trener Xavi Hernandez zasugerował natomiast w jednej z rozmów, że Robertowi Lewandowskiemu brakowało motywacji do zwycięstwa, co miało mieć wpływ na odpadnięcie drużyny z rozgrywek.

Katalończycy przegrali z ekipą z Old Trafford w dwumeczu (3:4), wygrywając na swojej arenie 2:1. W pierwszym spotkaniu między oboma zespołami miał natomiast miejsce rezultat 2:2.

W powszechnej opinii odpadnięcie Barcelony z drugich najważniejszych klubowych rozgrywkach w Europie zostało przyjęte z ogromnym rozczarowaniem. Co gorsza dla szkoleniowca Barcy, trzy dni później jego ekipa przegrała na wyjeździe z Almerią (0:1). W szeregach zespołu z Camp Nou zabrakło Lewego, który doznał kontuzji ścięgna podkolanowego. Z tego powodu Polaka zabraknie w batalii przeciwko Królewskim.

Godne uwagi jest to, że Lewandowski jak na razie w 31 spotkaniach zdobył 25 bramek. Między innymi dzięki postawie polskiego napastnika Barca wypracowała sobie solidną przewagę na szczycie La Liga.

Dziennikarz Joan Fontes twierdzi natomiast, że motywacja Lewandowskiego została zakwestionowana przez Xaviego podczas spotkania z byłym kolegą z reprezentacji Hiszpanii, czyli z Pepe Reiną. Były bramkarz podobno zapytał Xaviego o ich szanse na wygranie Ligi Europy. Na co trener Katalończyków odpowiedział: “Jak mogę zmotywować Lewandowskiego do zdobycia tego trofeum?”. Cztery dni później Barca rozegrała pierwszy mecz z Manchesterem United, który zakończył się remisem 2:2 i bez gola Lewego. 34-letni zawodnik zdobył z kolei bramkę z rzutu karnego na Old Trafford. Nie udało mu się jednak wpisać na listę strzelców z gry.

Zgłoszone przez Xaviego zaniepokojenie Lewandowskim może rodzić pytania dotyczące zarządzania jego własnymi zawodnikami, a także motywacji napastnika. Zwłaszcza w świetle drugiej porażki z rzędu Barcy w weekend.

