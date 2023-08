Xavi Hernandez po meczu FC Barcelony z Milanem udzielił kilku wypowiedzi mediom. Hiszpański szkoleniowiec nawiązał również do odejścia Ousmane Dembele.

IMAGO / Gerard Franco Na zdjęciu: Xavi Hernandez i Ousmane Dembele

FC Barcelona zmierzyła się z AC Milanem w swoim ostatnim meczu w USA

Duma Katalonii pokonała Rossonerich 1:0 po golu Ansu Fatiego

Po spotkaniu Xavi gorzko wypowiedział się o Ousmane Dembele

Xavi rozczarowany zachowaniem Osumane’a Dembele

FC Barcelona wygrała swój ostatni mecz podczas tournee po Stanach Zjednoczonych. Duma Katalonii pokonała AC Milan, dzięki bramce Ansu Fatiego. Robert Lewandowski rozegrał w tym meczu całą drugą połowę.

Po spotkaniu do mediów podszedł Xavi Hernandez, który oprócz tematu meczu, nawiązał do odejścia Ousmane Dembele. Hiszpan potwierdził, że zawodnik dogadał się z Paris Saint-Germain i wkrótce opuści klub. Przyznał także, że zachowanie piłkarza mocno go rozczarowało.

– Szkoda, źle mi to smakuje, bardzo zadbaliśmy tutaj o Dembele. Nie możemy dorównać ofercie PSG. […] Powiedział nam, że chce odejść. Ma na stole ofertę z PSG i nie możemy nic zrobić, bo nie możemy rywalizować z tą propozycją. Tak, jestem nim trochę rozczarowany – powiedział Xavi.