Xabi Alonso podczas konferencji prasowej odniósł się do medialnych doniesień łączących go z pracą w Realu Madryt. Szkoleniowiec Bayeru Leverkusen uciął spekulacje twierdząc, że na razie skupia się na pracy w obecnym klubie.

PressFocus Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso wykonuje świetną pracę w Bayerze Leverkusen

Hiszpan jest łączony z Realem Madryt

Trener odniósł się do tych doniesień podczas konferencji prasowej

Xabi Alonso nie myśli o zmianie barw klubowych

Bayer Leverkusen bardzo dobrze spisuje się w obecnym sezonie. Choć szóste miejsce w Bundeslidze może być odebrane jako delikatne rozczarowanie to w klubie wszyscy myślą o nadchodzących spotkaniach z AS Romą w półfinale Ligi Europy. Środowisko Bayeru widzi w tym zasługę trenera Xabiego Alonso.

Hiszpan jest jednak już od pewnego czasu łączony ze znacznie silniejszymi klubami. Dużo mówi się, że może zastąpić Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. Jest również łączony z pracą w Tottenhamie przez niektóre media.

Alonso podczas konferencji prasowej przed piątkowym meczem w Bundeslidze z FC Koeln odniósł się do medialnych spekulacji. – W piłce nożnej takie plotki są normalnie. Jestem tu od wielu lat i to mnie nie dziwi. Wiem jednak, że mogę dużo jeszcze osiągnąć w Bayerze i obecnie skupiam się tylko na pracy tutaj. Moje myśli skupiają się na tym klubie również w perspektywie kolejnego sezonu. Jesteśmy ostatnim niemieckim klubem w europejskich pucharach i chcę, by nasi kibice dobrze wspominali ten maj – przyznał szkoleniowiec.

Zobacz również: Borussia Dortmund sięgnie po czołowego piłkarza RB Lipsk?