Barcelona znów zawiodła. Trzeci mecz bez zwycięstwa

Po dwóch porażkach z rzędu FC Barcelona dążyła, by wrócić na zwycięską ścieżkę w meczu z Valencią. Ta sztuka jej się nie udała. Sobotni pojedynek w La Liga zakończył się remisem 1:1. – Zasłużyliśmy na zwycięstwo, zrobiliśmy wszystko. Powtórzyło się to, co działo się w ostatnich tygodniach. Znów zabrakło nam skuteczności – mówił po końcowym gwizdku arbitra Xavi.

Duma Katalonii rzeczywiście stworzyła kilka niezłych okazji do zdobycia bramki, ale żadnej nie wykorzystała. To już nie pierwszy raz w tym sezonie, gdy Blaugrana nie korzysta z wypracowanych sytuacji. Xavi nie mógł się z tym pogodzić.

– Ten mecz jest podsumowaniem naszego sezonu. Trenujemy wykończenie, ale to zależy od pewności siebie zawodników. Jesteśmy pewnie jedną z najgorszych drużyn w Europie pod względem skuteczności. Jestem dzisiaj bardzo sfrustrowany – mówił rozgoryczony szkoleniowiec.

