Wpadka Barcelony w meczu z Getafe

Barcelona tylko zremisowała w wyjazdowym meczu z Getafe. Piłkarze Xaviego w drugim meczu z rzędu nie trafili do siatki rywali.

PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona

FC Barcelona tylko zremisowała w meczu z Getafe

Podopieczni Xaviego mieli przewagę, której zespół nie wykorzystał

Barcelona spokojnie przewodzi tabeli La Liga

Remis w meczu Getafe – Barcelona

Przed meczem wyraźnym faworytem był zespół FC Barcelony. To oczywiście zrozumiałe, bo podopieczni Xaviego prowadzą w ligowej tabeli, a zespół Getafe zajmował odległe 15. miejsce w La Liga.

Tabela jednak nie gra. Piłkarze Barcelony pomimo przewagi nie potrafili udokumentować większej jakości piłkarskiej. Potwierdzają to statystyki, które jasno mówią, że goście powinni to spotkanie wygrać. “Duma Katalonii” miła wyższe posiadanie piłki, oddała więcej strzałów i co wyraźne, miała zdecydowanie większy wskaźnik xG.

Spotkanie z Getafe było drugim z rzędu, w którym Barcelona nie zdobyła bramki. Pomimo problemów zdrowotnych, zagrał Robert Lewandowski.

