Poniedziałkowa gala FIFA The Best wzbudzała ogromne zainteresowanie. Ostatecznie nagroda dla najlepszego zawodnika powędrowała w ręce Lionela Messiego. Poznaliśmy natomiast szczegóły głosowania Roberta Lewandowskiego.

Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W poniedziałek na gali FIFA The Best przyznano nagrody dla najlepszego zawodnika, bramkarza i trenera

Plebiscyt wygrał Leo Messi, natomiast pozostałe nagrody przyznano Emiliano Martinezowi i Lionelowi Scaloniemu

Poznaliśmy szczegóły głosowania Roberta Lewandowskiego

Lewandowski docenił Messiego w głosowaniu

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami ze strony mediów nagroda FIFA The Best dla najlepszego zawodnika na świecie trafiła do Leo Messiego. Argentyńczyk nieznacznie wyprzedził Kyliana Mbappe i Karima Benzemę, którzy zamknęli podium. Odległe miejsce tym razem przypadło Robertowi Lewandowskiemu. Polak zajął dopiero 12. miejsce.

W głosowaniu udział biorą kapitanowie i selekcjonerzy reprezentacji narodowych, dziennikarze oraz kibice. Media przekazały, jak głosował Robert Lewandowski.

🚨 Lewandowski’s vote for “The Best”:



🥇 Messi

🥈 Mbappe

🥉 Modric



Lewy 🤝 Leo pic.twitter.com/96Jqn5pETM — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) February 27, 2023

Polak postanowił na pierwszym miejscu wskazać Messiego. Drugą i trzecią lokatę przypisał natomiast Kylianowi Mbappe i Luce Modriciowi. Jeśli chodzi o ocenę bramkarzy, Robert Lewandowski wskazał Thibauta Courtoisa jako numer jeden na świecie. Na drugim miejscu uplasował się Yassine Bounou, a na trzecim Alisson.

W ocenie kapitana reprezentacji Polski najlepszym trenerem był Carlo Ancelotti. Na kolejnych pozycjach 34-latek wskazał na Lionela Scaloniego i Pepa Guardiolę.

