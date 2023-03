PressFocus Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Giovani Lo Celso przeszedł w październiku operację z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego

Z kolei Nico Jackson nie przeniósł się zimą do Bournemouth z powodu urazu ścięgna

Obaj piłkarze trenują już z kolegami z Villarrealu i mają być gotowi na najbliższe mecze

Lo Celso i Jackson wrócili do treningów

Villarrealowi w ostatnim czasie plany psuły kontuzje. Giovani Lo Celso świetnie zaprezentował się na wypożyczeniu na Estadio de la Ceramica w drugiej połowie minionego sezonu. Grał na tyle świetnie, że Żółta Łódź Podwodna mocno zabiegała o kolejne wypożyczenie, które doszło do skutku. Niestety, Argentyńczyk nie był w stanie przez dłuższy czas wspomóc swojej drużyny. Doznał poważnej kontuzji w październikowym spotkaniu z Athletikiem (0:1). Ostatecznie środkowy pomocnik musiał przejść operację z powodu urazu ścięgna podkolanowego. Jego powrót do zdrowia przedłużał się, a piłkarz podłamał się utraceniem perspektywy uczestniczenia w Mistrzostwach Świata w Katarze. Ostatecznie, jednak, w miniony piątek Villarreal poinformował, że 26-latek wrócił do treningów.

Lo Celso y Nico Jackson reciben el alta médica



🔹 Los jugadores del Villarreal se han recuperado de sus respectivas lesiones y ya entrenan con normalidad a las órdenes de Setién@AsisaSalud 🏥 — Villarreal CF (@VillarrealCF) March 3, 2023

I to nie jako jedyny! Historia Nico Jacksona była jednak inna. Reprezentant Senegalu nie potrafił utrzymać równej i wysokiej formy. Mimo tego zwrócił uwagę klubów Premier League. Bournemouth było już o krok, by zapłacić za niego zimą 25 milionów euro. Niestety, 21-latek również nabawił się urazu ścięgien. W wyniku kontuzji Wisienki zrezygnowały z transferu, a skrzydłowy dochodził do zdrowia w Vila-real. Jackson po raz ostatni pojawił się na boisku 3 stycznia. Teraz, jednak, wraz z Lo Celso wrócił do treningów i będzie dla Quique Setiena wzmocnieniem przed ważnymi spotkaniami w La Lidze i dwumeczem z Anderlechtem w Lidze Konferencji.

Zobacz też: Były napastnik Barcelony czy Sevilli zakończył reprezentacyjną karierę.

Almeria Villarreal 3.40 3.65 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 marca 2023 14:27 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin