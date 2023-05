Barcelona będzie musiała pożegnać ważnych piłkarzy "Barcelona będzie musiała pożegnać trzech piłkarzy o większym znaczeniu, aby spełnić wymagania" - przekazał Gerard Romero. To powoduje, że ruszyła giełda nazwisk piłkarzy, którzy mogą opuścić klub. Źródło: Gerard Romero Jakub Fudali

FC Barcelona president Joan Laporta during the La Liga match between FC Barcelona and Atletico de Madrid played at Spotify Camp Nou Stadium on April 23, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Sergio Ruiz / pressinphoto / Sipa USA)) Na zdjęciu: FC Barcelona