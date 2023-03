fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso z konieczności gra na środku obrony

W rywalizacji z Realem Madryt spisał się wręcz doskonale

Xavi Hernandez przekonuje, że sprowadzenie Hiszpana było fantastycznym ruchem

Xavi zachwycony Alonso

Latem udało się ściągnąć Marcosa Alonso, który najpierw rozwiązał kontrakt z Chelsea, a później przeniósł się do FC Barcelony. Pierwotnie miał on stanowić konkurencję dla Jordiego Alby, natomiast kontuzje pozostałych obrońców zmusiły Xaviego Hernandeza do ustawienia go na środku defensywy.

Od początku sezonu Alonso wystąpił na tej pozycji kilkukrotnie, w tym również ostatnio przeciwko Realowi Madryt. Hiszpan spisał się fantastycznie, a FC Barcelona wygrała 1-0. Nad tym transferem rozpływa się Xavi Hernandez, przekonując, że był spektakularny.

– Po pierwsze, wydajność Marcosa jest niesamowita, to świetny transfer. To piłkarz, który ma spektakularną osobowość. Perfekcyjny zaadaptował się do pozycji środkowego obrońcy, mimo że nie grał tam podczas swojej kariery. Wygrywa pojedynki powietrzne, gra na wyprzedzenie, odpowiednio się cofa, ma wystarczając szybkość zważając na jego wzrost.

– Jest dla mnie gwarancją. Daje nam dużo w wyprowadzeniu piłki ze względu na to, że jest lewonożny. To wiele rzeczy, ale jestem zadowolony z posiadania go w mojej drużynie. To wielki profesjonalista, ponadto to świetny chłopak. Dla mnie to spektakularny transfer.

