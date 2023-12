Luka Modrić wraz z końcem sezonu odejdzie z zespołu Realu Madryt. Chorwat nie jest zadowolony ze swojego czasu gry w tym sezonie, przez co po 12 latach gry w barwach "Królewskich" ma zmienić otoczenie.

IMAGO / MIS Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić wraz z końcem sezonu odejdzie z Realu Madryt

Umowa z Chorwatem nie zostanie przedłużona

Pomocnik był piłkarzem “Królewskich” przez ponad12 lat

Wiele sukcesów i niezliczone tytuły

Luka Modrić to z pewnością jeden z najwybitniejszych piłkarzy z Chorwacji w historii futbolu. A trzeba przyznać, że konkurencja mała nie jest. Środkowy pomocnik przez lata zachwycał swoją grą w barwach Realu Madryt, ale jego epoka w tym zespole dobiega końca. 38-latek w obecnym sezonie nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego, przez co jego umowa z klubem nie zostanie przedłużona.

Chorwat wciąż jednak chce grać w piłkę. Kapitan reprezentacji ma zamiar pojechać na Euro 2024, a karierę być może będzie kontynuował w Interze Miami. Modrić z Realem Madryt zdobył wszystko, co było do zdobycia. Pięciokrotnie wygrał Ligię Mistrzów, trzykrotnie La Liga i dwa razy Puchar Króla. Do tego w swojej kolekcji ma Złotą Piłkę z 2018 roku. W koszulce “Królewskich” rozegrał ponad 500 spotkań i zdobył 37 goli.

Czytaj więcej: West Ham zdecydował! Znamy przyszłość Łukasza Fabiańskiego