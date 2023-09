Marc-Andre ter Stegen to obecnie jeden z najlepszych bramkarzy świata. Niemiec w ostatnim sezonie notował fantastyczne występy. Teraz przyznał, że do jego rozwoju przyczyniła się bolesna porażka.

Marc-Andre ter Stegen wskoczył do światowej czołówki bramkarzy

W poprzednim sezonie Niemiec notował fantastyczne występy

Teraz wskazał, co było dla niego punktem zwrotnym

Ter Stegen wspomniał bolesną porażkę z Bayernem. To dla niego punkt zwrotny

Nie tak dawno Marc-Andre ter Stegen doszedł do porozumienia z FC Barceloną i podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do 2028 roku. Według mediów bramkarz zgodził się na obniżkę wynagrodzenia, potwierdzając zamiłowanie do Dumy Katalonii.

W poprzednim sezonie niemiecki golkiper był arcyważną postacią w drużynie Dumy Katalonii. W 50 meczach zachował aż 28 czystych kont, stając się czołowym bramkarzem w najsilniejszych ligach Europy. Teraz w jednej z rozmów przyznał, że ważnym momentem była dla niego bolesn;a porażka z Bayernem Monachium 2:8 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów sezonu 2019/2020.

– Mecz 2:8 z Bayernem był bardzo bolesny i ważny dla mojego rozwoju jako osoby. Ten moment był tak trudny, że trzeba było zrobić krok do przodu, aby się rozwinąć, a jeśli tego nie zrobiłeś, nigdy nie zakwalifikowałeś się do gry dla Barcelony – powiedział Ter Stegen.

