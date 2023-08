Obecna umowa Marca-Andre ter Stegena obowiązuje do 2025 roku. Jak donosi Marca, FC Barcelona doszła już do porozumienia ze swoim wicekapitanem w sprawie nowego kontraktu, który przedłużyłby jego pobyt w stolicy Katalonii o trzy lata. Niemiec chce pomóc klubowi pod względem finansowym.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

FC Barcelona porozumiała się z Markiem-Andre ter Stegenem w sprawie przedłużenia umowy do 2028 roku

Niemiec zrzeknie się części pensji z najbliższych lat, by odzyskać je później. To pozwoli klubowi łatwiej manewrować na obecnym rynku transferowym

Awans na wicekapitana skłonił bramkarza do ponownego wyciągnięcia ręki do klubu

Bohater minionego sezonu Barcelony blisko nowej umowy

Marc-Andre ter Stegen wielokrotnie udowadniał swoje przywiązanie do FC Barcelony. Już kilka lat temu reprezentant Niemiec zgodził się na odroczenie i obniżenie części pensji. W ostatnich sezonach przywiązanie bramkarza do zespołu ze stolicy Katalonii jeszcze wzrosło. Warto też odnotować, że obecnie 31-latek awansował na wicekapitana po tym, jak klub opuścili Sergio Busquets i Jordi Alba. W praktyce, jednak, ter Stegen będzie najprawdopodobniej najczęściej nosił opaskę w tym sezonie. Sergi Roberto – nominalny kapitan – nie stoi bowiem wysoko w hierarchii Xaviego.

Kilka dni temu Gerard Romero informował, że klub rozpoczął rozmowy z Niemcem w sprawie nowej umowy. Obecnie Marca przekazuje, że obie strony doszły już do porozumienia. Nowy kontrakt obowiązywać będzie do 2028 roku, czyli o trzy lata dłużej, niż obecny. Do tego golkiper zrzeknie się części pensji z dwóch najbliższych lat, by odzyskać je później. Taki ruch pozwoli klubowi skuteczniej działać w obecnym rynku transferowym. Priorytetem Blaugrany jest obecnie sprowadzenie Joao Cancelo.

Ter Stegen był jednym z głównych architektów sukcesów Dumy Katalonii Xaviego. W minionym sezonie rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W aż 28 z nich zachował czyste konta.

