Pressfocus Na zdjęciu: Xavi

Barcelona nie sprowadziła zimą żadnego piłkarza

Trend ten może przedłużyć się na lato

W tej sprawie wypowiedział się Javier Tebas

Szef La Ligi straszy Barcelonę brakiem transferów

Barcelona powoli wygrzebuje się z problemów finansowych, które powstały w dużej mierze za kadencji poprzedniego prezydenta. Dowodzący aktualnie klubem Joan Laporta, próbuje odbudować silną pozycję drużyny. Sytuacji nie ułatwia Javier Tebas, który narzuca Barcelonie rygorystyczny limit płacowy. Przez to występują problemy z rejestrowaniem zawodników.

W zimowym oknie transferowym Barcelona nie sprowadziła żadnego nowego piłkarza. Javier Tebas przyznał, że on odpowiada za taki stan rzeczy. Co więcej, sytuacja może powtórzyć się latem. Dojdzie do tego, jeżeli Barcelona nie zastosuje się do jego zaleceń odnośnie finansów.

– Joan Laporta zadzwoni do mnie zły, ale praktycznie niemożliwe jest to, aby Barcelona sprowadziła jakiegoś piłkarza w letnim okienku transferowym. Nie pozwoliliśmy Barcelonie pozyskać piłkarzy w styczniu, następnego lata także nie będzie mogła pozyskać piłkarzy. Wiele będzie musiało się zmienić, bo inaczej instytucja będzie miała kłopoty – przekonuje Javier Tebas, który stoi na czele La Ligi. Barcelona zajmuje w niej pierwszej miejsce.

