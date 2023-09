IMAGO / Alberto Gardin Na zdjęciu: Atletico - Real

Derby Madrytu rozstrzygnęły się po myśli Atletico, które wygrało z Realem 3:1

Przed meczem na Civitas Metropolitano doszło do skandalu z udziałem kibiców gospodarzy

Poznaliśmy szczegóły wydarzeń, w których najbardziej ucierpiała 8-letnia dziewczynka

Atletico – Real: horror przed meczem. “Myślała, że po nią idą“

Niedzielny wieczór w Madrycie należał do Atletico, które pokonało Real 3:1 i aż do następnego spotkania może cieszyć się z “panowania” w stolicy Hiszpanii. Jednak równie wiele, a może nawet więcej emocji wbudza to, co wydarzyło się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem derbów.

Grupa ultrasów Rojiblancos miała obrażać i zastraszać 8-letnią dziewczynkę ubraną w koszulkę Viniciusa Juniora, a więc zawodnika Królewskich. Silvia, ciotka poszkodowanej, opowiedziała w programie “El Larguero” o tym, co wydarzyło się w ostatnią niedzielę przed derbami Madrytu:

– Spacerowaliśmy po Civitas Metropolitano odbywało się spotkanie grup kibicowskich Atlético i zostaliśmy, żeby popatrzeć – jestem fanką Atleti od urodzenia. Nagle zaczęli skandować “małpa”, “czarne gówno”… Przysięgam, że na początku nie wiedzieliśmy, że to chodzi o nas. Obejrzałem się nawet za siebie, myśląc, że mówią do grupy dzieciaków, które przechodziły za nami. Wtedy jakiś mężczyzna podszedł do mnie i uderzył mnie w ramię. “Wynoś się stąd albo zabijemy tę pieprzoną dziewczynę”.

Ciotka dziecka ujawniła, że te wydarzenia wywołały traumę u 8-letniej dziewczynki, dla której był to… pierwszy meczu piłki nożnej. – Miała straszny atak lęku. Zabrałam ją stamtąd tak szybko, jak to możliwe, a ona zakrywała koszulkę. Pierwszej nocy budziła się kilka razy, myśląc, że po nią idą. Miała wiele koszmarów. Nie wie, dlaczego to wszystko się stało. Powiedziała mi, żebym więcej nie zabierała jej na stadion.