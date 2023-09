IMAGO / Ricardo Larreina Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt pokonało Osasunę 2:0 w 7. kolejce LaLiga

Na pomeczowej konferencji Diego Simeone odniósł się do słów prezesa Atletico

Argentyńczyk poparł Gila Marina i również uderzył w Real Madryt

Simeone zgadza się z prezesem Atletico ws. Realu Madryt

Atletico ma za sobą udany okres. Los Colchoneros wygrali niedawno w derbach z Realem Madryt 3:1, a w ostatniej kolejce LaLiga zdobyli kolejne trzy punkty, pokonując Osasunę 2:0.

W trakcie tych wydarzeń doszło do przepychanek z Królewskimi, którzy narzekali na sędziowanie w derbach. W związku z tym prezes Atletico Miguel Angel Gil, uderzył w Real Madryt mocnymi słowami. Ze swoim przełożonym zgodził się Diego Simeone.

– Real Madryt wypacza rozgrywki. Tworzy dla sędziów klimat nie do zniesienia. Argumenty, których używają, by atakować sędziów, byłyby do wyśmiania, gdyby to nie było tak poważne i gdyby bezpośrednio nie wpływało na rozwój rozgrywek – powiedział Gil.

– Miguel w końcu powiedział to, czego wielu nie chce komentować. Po meczu więcej mówiło się o sędzią, niż o tym, co się stało. Rozumiem, że jest to sposób na wywołanie tremy – stwierdził Simeone.