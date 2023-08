Diego Simeone ocenił swoich największych rywali do mistrzowskiego tytułu. Wskazał, co w FC Barcelonie i Real Madryt imponuje mu najbardziej.

Real Madryt oraz FC Barcelona to najwięksi rywale i najwięksi faworyci do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Nie kiedy do tej walki jest w stanie włączyć się także Atletico Madryt, które jednak odstaje od obu ekip pod wieloma względami. Diego Simeone porównał te kluby i wypowiedział się na temat ich najmocniejszych stron.

– Bardzo podobało mi się, jak Barcelona rozwinęła się z Xavim. Moment, w którym wszedł, nie był łatwy. Wszystko wyglądało dziwnie, ale on nadał jej tożsamość. Zawsze potrzebuje piłkarzy z daną charakterystyką i on miał szansę na to, by ich sprowadzić. Musiał pozyskać Lewandowskiego, w którym szukał tego, czego szukało City w Haalandzie czy Real szuka w Mbappe.

– Wygrywanie nie jest łatwe, trzeba posiadać dobrych piłkarzy i na końcu to oni rozwiązują ten temat. Real po ostrożniejszych latach pod względem wzmocnień teraz nakierował się na sprowadzanie piłkarzy i zawsze wybiera dobrze, szczególnie przy takich chłopakach, jak Valverde, Rodrygo czy Vinicius, którzy przeszli przez szkółkę. Przy wielkich możliwościach finansowych skupił się na chłopakach z ogromną przyszłością i sprowadził Bellinghama, może przyjść Mbappe… Real pracuje bardzo dobrze w tym względzie stawiania na przyszłość – ocenia Argentyńczyk.

