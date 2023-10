IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Diego Alonso

Sevilla w ostatnich dniach zwolniła Jose Mendilibara

Klub po rozczarowującym początku sezonu stracił cierpliwość do 62-latka

Nowym trenerem Sevillistas został Diego Alonso, były selekcjoner Urugwaju

Oficjalnie: Diego Alonso nowym trenerem Sevilli

Jose Luis Mendilibar rozstał się w ostatnich dniach z funkcją trenera pierwszej drużyny Sevilli. Klub stracił cierpliwość do 62-latka po rozczarowującym starcie rozgrywek. Sevillistas zajmują w tabeli LaLiga odległą 14. pozycję oraz niezbyt dobrze rozpoczęła zmagania w Lidze Mistrzów.

We wtorek Sevilla oficjalnie poinformowała o porozumieniu z nowym szkoleniowcem. Został nim Diego Alonso, który ostatnio pracował jako selekcjoner reprezentacji Urugwaju. Oprócz tego Urugwajczyk pracował w takich klubach jak m.in.: Monterrey, Inter Miami i Pachuca. 48-latek podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu. Będzie to jego pierwsze doświadczenie z europejską piłką w roli trenera.