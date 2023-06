Rafa Benitez może wrócić na ławkę trenerską i znów pracować w ojczyźnie. Portal "Relevo" informuje, że jest on bliski osiągnięcia porozumienia z Celtą Vigo.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafa Benitez

Rafa Benitez jest bliski nawiązania współpracy z Celtą Vigo

Zatrudnienie Hiszpana było inicjatywą Luisa Camposa, łączące obowiązki w PSG i Celcie

Porozumienie ma zostać osiągnięte w ciągu najbliższych dni

Duże nazwisko na ławce Celty?

Rafa Benitez ma za sobą nieudaną przygodę z Evertonem, z którego został zwolniony w styczniu 2022 roku. Od tego czasu przebywa na trenerskim bezrobociu. W ostatnim czasie Hiszpan był intensywnie łączony z objęciem Napoli, które rozglądało się za nowym szkoleniowcem po decyzji Luciano Spallettiego o odejściu. Ostatecznie Aurelio De Laurentiis sięgnął po Rudiego Garcię.

Nie zmienia to faktu, że Benitez niebawem powinien wrócić na ławkę trenerską. Portal “Relevo” donosi, że finalizowany jest jego powrót do ojczyzny. Hiszpana zakontraktować chce Celta Vigo, co jest głównie inicjatywą Luisa Camposa, współpracującego również z Paris Saint-Germain.

Na stulecie istnienia Celta Vigo chce związać się z uznanym nazwiskiem, a władze klubu są gotowe opłacić solidną pensję Beniteza. Porozumienie między stronami powinno zostać wypracowane w ciągu najbliższych dni.

El Celta negocia con Rafa Benítez para que sea el entrenador del centenario. @relevo @Oscarmg24 https://t.co/9qHJNGcK4b — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 20, 2023

