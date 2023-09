Barcelona nie może zaliczyć wycieczki na Majorkę do udanych. Blaugrana tylko zremisowała z drużyną Javiera Aguirre i może stracić fotel lidera La Liga. Co po tym meczu powiedział Xavi, opiekun Dumy Katalonii?

IMAGO / Marca Na zdjęciu: Xavi (RCD Mallorca - FC Barcelona)

FC Barcelona straciła punkty na Son Moix – RCD Mallorca okazała się nadzwyczajnie wymagającym rywalem

Blaugrana popełniła wiele błedów w defensywie i dwukrotnie musiała odrabiać straty

Po meczu Xavi wypowiedział się na temat postawy swojej drużyny

FC Barcelona. Xavi: Mieliśmy mecz pod kontrolą

RCD Mallorca – FC Barcelona to wtorkowe spotkanie 7. kolejki La Liga. Wynik meczu na Son Moix już w 7. minucie otworzyli gospodarze, a do siatki ter Stegena trafił Muriqi. Jeszcze przed przerwał kibice obejrzeli dwa gole – najpierw do wyrównania doprowadził Raphinha, a niedługo później Abdon Prats po raz drugi w tym starciu dał prowadzenie ekipie Els Vermellencs. Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem – w 75. minucie Fermin Lopez pokonał Rajkovicia.

Jak mecz na Majorce ocenił Xavi, szkoleniowiec FCB?

– Problem polegał na tym, że objęli prowadzenie po naszym błędzie. Kiedy byliśmy w najlepszej sytuacji, aby wrócić do gry przed przerwą, zdobyli drugą bramkę. To są błędy, które nie powinny były się przydarzyć. Generowaliśmy okazje, ale zostawiliśmy rywalom zbyt wiele miejsca. Mieliśmy mecz pod kontrolą. Pamiętam szanse Joao, Ferrana, Raphinhii…

– Gol Abdona sprawił, że znaleźliśmy się w niekorzystnym położeniu i za bardzo się spieszyliśmy. Problemem jest to, że popełniamy zbyt wiele błędów. Dla nas przyjazd tutaj to zawsze ból głowy. Sprawiają problemy przy stałych fragmentach gry, są dynamiczni.