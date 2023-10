W obozie FC Barcelony rośnie optymizm odnośnie kondycji Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie odczuwa już dyskomfortu w kostce po kontuzji, której nabawił się na początku miesiąca, a która miała wykluczyć go z nadchodzącego meczu z Realem Madryt.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski leczy kontuzję, której doznał w meczu z Porto

Piłkarz walczy z czasem, by być gotowym na El Clasico

Rosną szanse na jego występ w tym spotkaniu z Realem

Lewandowski wróci na El Clasico, ale zacznie na ławce rezerwowych

Według najnowszych doniesień radia Catalunya Robert Lewandowski może być gotowy do gry jeszcze w tym miesiącu w starciu przeciwko Realowi Madryt. Gwiazdor stopniowo wraca do zdrowia po kontuzji kostki, a trwająca przerwa międzynarodowa dała mu dużo cennego czasu na regenerację.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Lewandowski będzie mógł wystąpić w październikowym El Clasico, choć jest mało prawdopodobne, że będzie dostępny we wcześniejszych meczach odpowiednio z Athletic Bilbao w La Liga i Szachtarem Donieck w Lidze Mistrzów.

Media podkreślają jednak, że po nieobecności we wcześniejszych spotkaniach Robert Lewandowski niemal na pewno rozpocznie pojedynek z Realem Madryt na ławce rezerwowych. Nie ma też pewności, czy Xavi Hernandez zdecyduje się go wpuścić na plac gry w tak ważnym meczu po dłuższej nieobecności nawet, jeśli zgodę wyrażą na to klubowi lekarze.

