Przemawiając w podcaście Here We Go, ekspert transferowy Fabrizio Romano poinformował o aktualnej sytuacji kontraktowej szkoleniowca FC Barcelony Xaviego Hernandeza dodając, kiedy nastąpi przedłużenie umowy.

PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Wszystko wskazuje na to, że Xavi przedłuży kontrakt z Barceloną

Obecna umowa szkoleniowca wygasa w czerwcu 2024 roku

Podpisanie nowej umowy ma nastąpić po wygraniu tytułu mistrzowskiego

Najpierw mistrzostwo, później nowy kontrakt dla Xaviego

Xavi wrócił do Barcelony jako menedżer w listopadzie 2021 roku i od czasu powrotu do klubu wykonał świetną robotę. Ikona blaugrany pomogła drużynie zająć drugie miejsce w La Liga w zeszłym sezonie i jest na dobrej drodze do poprowadzenia Dumy Katalonii do tytułu w tym sezonie mając obecnie 12-punktową przewagą nad aktualnym mistrzem Realem Madryt.

Jedyną rysą na pracy Xaviego w Barcelonie są słabe występy Katalończyków na arenie międzynarodowej. W klubie doceniają jednak jego pracę, a kilka tygodni temu Joan Laporta zdradził, że Duma Katalonii pracuje nad nową umową dla Hiszpana.

Obecny kontrakt Xaviego wygasa w 2024 roku, ale w Katalonii chcą go zatrzymać na dłużej. Znany ekspert, Fabrizio Romano potwierdził, że szkoleniowiec podpisze nowy kontrakt z klubem na koniec sezonu. 43-latek jest obecnie w pełni skoncentrowany na poprowadzeniu drużyny do tytułu La Liga, a kiedy ta misja zostanie zrealizowana, będzie świętował to osiągnięcie, podpisując nowy kontrakt.

