Źródło: Edu Aguirre

Źródło: Edu Aguirre

Pressfocus Na zdjęciu: Rodrygo

Barcelona i Real Madryt zagrają w czwartek w Pucharze Króla

Carlo Ancelotti początkowo miał nie mieć do dyspozycji ważnego piłkarza

Jego stan zdrowia się jednak polepsza

Brazylijczyk może wspomóc Real w El Clasico

W poniedziałkowe popołudnie ukazała się informacja, że Robert Lewandowski doznał kontuzji, przez którą będzie pauzował przez około dwa tygodnie. Tym samym Barcelona nie będzie miała Polaka do dyspozycji w najbliższym El Clasico. Te zaplanowano na czwartek o godzinie 21:00.

Real Madryt jest w zupełnie innym nastroju, niż swój największy rywal. Królewscy są podbudowani wysokim triumfem z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Z kolei w La Lidze odrobili punkt do Barcelony. Ponadto istnieje szansa, że Królewscy będą wzmocnieni w pucharowym El Clasico.

Edu Aguirre z El Chiringuito, przekazał wieści o stanie zdrowia Rodrygo. Brazylijczyk, który w tym sezonie strzelił 10 goli i zaliczył 8 asyst, pauzuje od kilku dni z powodu kontuzji mięśnia lewego uda. 22-latek według Edu Aguirre ma dużą szansę na wzięcie udziału w El Clasico. Nie wiadomo, czy będzie to start od pierwszej minuty. Carlo Ancelotti może też wpuścić Rodrygo z ławki rezerwowych, gdy zajdzie taka potrzeba.

