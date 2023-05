fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt od dawna pracował nad transferem Kyliana Mbappe

Wobec rozterek napastnika Paris Saint-Germain, Królewscy planują definitywnie zrezygnować z tej transakcji

Miano największej gwiazdy w Madrycie przejmuje Vinicius Junior, na którego klub zamierza konsekwentnie stawiać

Mbappe stracił szansę na wielki transfer?

W 2022 roku wydawało się, że Kylian Mbappe wreszcie trafi do Realu Madryt. Po wielu miesiącach prac i negocjacji snajper niespodziewanie przystał na propozycję Paris Saint-Germain i pozostał w stolicy Francji. Działania napastnika “Trójkolorowych” uraziły Florentino Pereza, który powoli tracił nim zainteresowanie.

Pomimo tego, temat transferu Mbappe do Królewskich wciąż przewijał się w piłkarskich mediach. Klub z Parc des Princes notuje bowiem kolejny fatalny sezon i znów przedwcześnie wypisał się z walki o Ligę Mistrzów. Dla ambitnego Francuza, który aspiruje do miana najlepszego piłkarza na świecie, zdobywanie krajowego mistrzostwa może nie być wystarczające.

Coraz mniej wskazuje jednak na to, że Mbappe w najbliższej przyszłości będzie miał okazję przenieść się do Madrytu. Nawet jeśli zdecyduje o konieczności zmiany klubu, Real może nie podjąć próby ściągnięcia go do siebie. “Marca” przekonuje, że temat tego transferu wygasa. Wszystko za sprawą fenomenalnej formy i rozwoju Viniciusa Juniora, który już teraz stał się liderem i największą gwiazdą Królewskich. Plan zakłada zbudowanie zespołu właśnie wokół osoby Brazylijczyka, którego śmiało można w tej chwili stawiać w jednym rzędzie z Mbappe.

