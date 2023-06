Real Madryt nie ma zamiaru pozbywać się graczy, którzy w ostatnich latach stanowili o sile kadry. Królewscy ogłosili przedłużenie kontraktu z Nacho do 2024 roku.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Nacho

Real Madryt postanowił zadbać o dotychczasowych piłkarzy

Królewscy wciąż wiążą wielkie nadzieje z legendami klubu

Kolejnym zawodnikiem, który przedłużył kontrakt jest Nacho

Nacho do 2024 roku w Realu Madryt

Nacho to prawdziwa legenda Realu Madryt. Hiszpan broni herbu i koszulki Królewskich od 22 lat, odkąd dołączył do młodzieżowej drużyny Alevín A, mając zaledwie 11 lat. Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje o jego odejściu. Jednak, jak poinformował klub, strony dogadały się w sprawie nowego kontraktu, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.

Do tej pory Nacho w Realu Madryt rozegrał 319 meczów i zdobył 23 tytuły: 5 Pucharów Europy, 5 Klubowych Mistrzostw Świata, 4 Superpuchary Europy, 3 Ligi, 2 Puchary Króla i 4 Superpuchary Hiszpanii.

W środę (21 czerwca) Real Madryt ogłosił przedłużenie kontraktu z Tonim Kroosem.