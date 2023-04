PressFocus Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos poważnie rozważał zakończenie piłkarskiej kariery

Hiszpańska “Marca” informuje, że Niemiec podjął już decyzję

Jest gotowy podpisać nowy kontrakt z Realem Madryt

Toni Kroos zostaje w Realu!

Toni Kroos nie ukrywał, że zastanawia się nad kontynuowaniem kariery. Sam od wielu lat zapowiadał, że mając 33 lata, może skończyć z profesjonalnym graniem, a właśnie w styczniu dobił do tego wieku. W ostatnim roku potwierdzał, że przed nim najtrudniejsza decyzja, czy zawiesić buty na kołek. Obecna umowa mistrza świata z 2014 roku z Realem Madryt wygasa właśnie po tym sezonie.

Jednak “Marca” rozwiewa wszelkie wątpliwości. Według hiszpańskiego dziennika Toni Kroos wkrótce podpisze nowy kontrakt. Na jego mocy 33-latek będzie występował w Realu co najmniej do 30 czerwca 2024 rok. To wspaniała wiadomość dla wszystkich kibiców Realu Madryt.

Niemiecki środkowy pomocnik trafił do Madrytu w 2014 roku. W koszulce “Królewskich” rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 405 spotkań, w których zdobył 27 bramek oraz zanotował 88 asyst. Jego wkład w ostatnie sukcesy Realu był ogromny.

