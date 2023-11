IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt przedłużył kontrakty z Viniciusem Juniorem i Rodrygo

Według The Athletic Królewscy chcą odnowić kolejne umowy

W kolejce stoi kilku kluczowych zawodników

Real Madryt odnowi kolejne umowy. Ważne decyzje Królewskich

Real Madryt wkrótce odnowi umowy z kolejnymi trzema zawodnikami. Jak informuje The Athletic, Éder Militao, Fede Valverde i Eduardo Camavinga to piłkarze, którzy cieszą się wielkim zaufaniem w drużynie Królewskich i niebawem otrzymają propozycje nowych kontraktów. Brazylijczyk ma zostać w klubie do 2027 roku, zaś Urugwajczyk i Francuz do 2028.

Wcześniej Królewscy podjęli dwa inne arcyważne kroki. Zaufaniem Florentino Pereza zostali obdarzeni dwaj napastnicy. Vinicius Junior i Rodrygo to perełki Realu Madryt, które mają odpowiadać za sukcesy drużyny w najbliższych kilku sezonach.

