Carlo Ancelotti zapewnia, że podczas nadchodzącego styczniowego okienka transferowego Real Madryt nie dokona żadnych wzmocnień. Za to do gry wrócą kontuzjowani zawodnicy.

Imago/xSergioxRuizx/xPRESSINPHOTOx Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti zapowiada, że w styczniu do Realu nie trafi żaden nowy zawodnik

Drużyna z Madrytu na rynku transferowym zacznie działać dopiero latem

Do drużyny wrócą Thibaut Courtois i Eder Militao

Transferów zimą nie będzie

Podczas konferencji prasowej przed nadchodzącym meczem z Bragą w Lidze Mistrzów, Carlo Ancelotti zabrał głos na temat ewentualnych wzmocnień podczas zimowego okna transferowego.

– “Nie planujemy żadnych zakupów w styczniu. Myślę, że dla nas zimowy rynek będzie zamknięty” – powiedział Ancelotti.

– “Militao i Courtois wrócą przed końcem sezonu. W styczniu nic się nie wydarzy. Latem możliwe, że będziemy działać” – podkreślił.

Dla przypomnienia Eder Militao oraz Thibaut Courtois zerwali w sierpniu więzadła krzyżowe. Przewidywany termin powrotu do gry obu piłkarzy to marzec. Real Madryt po kontuzji swojego pierwszego bramkarza postanowił pod koniec sierpnia wypożyczyć do klubu hiszpańskiego golkipera – Kepę Arrizabalagę.