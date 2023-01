Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: David Alaba

Real Madryt będzie musiał sobie radzić bez kluczowego duetu w dwóch kolejnych meczach. Guillermo Rai z serwisu The Atheltic informuje, że Davida Alaba i Aurelien Tchouameni nadal nie będą do dyspozycji Carlo Ancelottiego.

Tchouameni i Alaba nie zagrają w kolejnych meczach

Obaj doznali kontuzji w ostatnim ligowym pojedynku z Villarreal

Nie wystąpili podczas turnieju o Superpuchar Hiszpanii

Alaba i Tchouameni nadal leczą kontuzję

Davida Alaba i Aurelien Tchouameni nie wzięli udziału w żadnym ze spotkań Realu Madryt w turnieju o Superpuchar Hiszpanii, który odbył się w minionym tygodniu w Arabii Saudyjskiej. Ostatni raz para wystąpiła w barwach swojego klubu podczas przegranej w La Liga 1:2 z Villarreal 7 stycznia.

Po meczu z Villarreal, Królewscy w ofcjalnym komunikacie potwierdzili, że Alaba i Tchouameni doznali urazów. Los Blancos nie poinformowali jednak o planowanym czasie absencji obu zawodników.

Według The Athletic Carlo Ancelotti nie będzie miał do dyspozycji obu tych zawodników w kolejnych spotkaniach. Najpierw, gdy jego drużyna pojedzie na El Madrigal, by zmierzyć się z Villarreal w czwartkowym starciu Copa del Rey oraz w następnym meczu z Athletic Bilbao w ramach La Liga który został zaplanowany na najbliższą niedzielę.

Zarówno Alaba, jak i Tchouameni byli kluczowymi postaciami Realu Madryt w tym sezonie. Alaba rozpoczął ostatnie 14 meczów La Liga z rzędu w wyjściowym składzie, podczas gdy Tchouameni nie pojawił się tylko w jednym spotkaniu, w którym mógł wystąpić w obecnej kampanii.

Królewscy w pojedynku z Villarreal w Pucharze Króla będą chcieli zrewanżować się za niedawną porażkę ligową, a także zrekompensować kibicom niepowodzenie w finale Superpucharu Hiszpanii.

