Real świętuje, Barcelona w szoku. Jedno zdanie obrońcy Los Blancos rozgrzało kibiców

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Carreras

Alvaro Carreras zakpił z Lamine Yamala

Real Madryt umocnił się po niedzielnym hicie ligi hiszpańskiej na pozycji lidera La Liga. Królewscy mają obecnie 27 punktów na koncie, wyprzedzając już o pięć oczek drugą FC Barcelonę. W niedzielnym szlagierze stołeczną drużynę do wygranej poprowadzili Kylian Mbappe i Jude Bellingham. Tymczasem ciekawą wypowiedzią po spotkaniu podzielił się defensor Realu.

Alvaro Carreras został zapytany wprost o to, jak udało mu się zatrzymać Lamine Yamala. Zawodnik z rozbrajającym spokojem zakpił w pewnym sensie z gracza Katalończyków. – Nie musiałem się bardzo starać. Tak naprawdę nasz trener, Xabi Alonso, dryblował lepiej od niego na treningach – śmiał się lewy obrońca Los Blancos” cytowany przez profil Twilight na platformie X.

Alvaro Carreras trafił do Realu w lipcu tego roku z Benfiki. Klub z Madrytu wyłożył na transakcję z udziałem zawodnika 50 milionów euro. W tym sezonie 22-letni gracz wystąpił jak na razie w 14 spotkaniach, spędzając na boisku ponad 1200 minut.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Królewscy powalczą o kolejne zwycięstwo w spotkaniu ligowym. Zmierzą się wówczas z Valencią. Będzie to jednocześnie próba generalna Realu przed szlagierem z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Potyczka na Anfield Road odbędzie się 4 listopada o godzinie 21:00. Będzie to tym samym jeden z trzech meczów Realu jeszcze przed reprezentacyjną przerwą.

