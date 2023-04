Raul Albiol w tym roku skończy 38 lat. Doświadczony stoper jeszcze nie myśli o odwieszeniu butów na kołek. Włoski dziennikarz, Nicolo Schira, informuje, że Hiszpań wkrótce usiądze do rozmów z Villarrealem w sprawie nowego kontraktu.

PressFocus Na zdjęciu: Raul Albiol

Raul Albiol we wrześniu skończy 38 lat

Hiszpan nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery

Wkrótce usiądzie do rozmów z Villarrealem w sprawie nowego kontraktu

Raul Albiol przedłuży kontrakt z Villarrealem

Raul Albiol w tym roku skończy już 38 lat. Wydawać by się mogło, że Hiszpan swoje najlepsze lata ma już za sobą. Jednak obrońca nadal potrafi wzbić się na wyżyny swoich umiejętności. Jego obecna umowa z Villarrealem wygasa wraz z końcem sezonu. Piłkarz jednak nie myśli o zakończeniu kariery. Jest nadal głodny futbolu.

Włoski dziennikarz, Nicolo Schira, informuje, że Villarreal wkrótce usiądzie do rozmów z Raulem Albiolem. Tematem oczywiście będzie nowa umowa. Mówi się, że władze “Żółtej Łodzi Podwodnej” przygotują mu do podpisania roczny kontrakt, który oczywiście ma zaakceptować. 38-latek bardzo dobrze czuje się na El Madrigal i razem z drużyną liczy się w walce o awans do przyszłorocznych europejskich pucharów.

Mistrz świata z 2010 roku rozegrał w obecnym sezonie La Ligi 23 spotkania. W swojej karierze ma na koncie 351 meczów na poziomie hiszpańskiej ekstraklasy oraz 180 w Serie A. Przez sześć lat bronił barw Napoli.

