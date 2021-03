Coraz bardziej realne jest odejście Sergio Ramosa z Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu sezonu. Obie strony jak na razie nie doszły do porozumienia w sprawie warunków nowej umowy. Sam kapitan Królewskich przyznaje, że jego sytuacja kontraktowa w klubie nie jest bliska rozwiązania.

Bez postępu w rozmowach

Obecna umowa 34-letniego obrońcy wygasa z końcem czerwca. Obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, ale do tej pory nie udało się im dojść do porozumienia. Sytuacji Ramosa przygląda się również kilka innych czołowych europejskich klubów.

– Chciałbym móc coś powiedzieć, ale wszystko pozostaje bez zmian – powiedział Ramos, cytowany przez Goal.com. – Wszystko, o czym myślę, to powrót i zakończenie sezonu w najlepszy możliwy sposób. Nie ma żadnych wieści w sprawie przedłużenia mojego kontraktu, choć móc coś powiedzieć. Jestem spokojny i myślę tylko o tym, by znów grać i zdobyć jakieś trofeum – kontynuował kapitan Realu Madryt.

Pięć lat na najwyższym poziomie

Sam Ramos jest przekonany, że jeszcze przez pięć lat może grać na najwyższym poziomie. – Nie możesz zadowolić wszystkich, ale jest jedna rzecz, której nie możesz wymazać: wszystko, co do tej pory wygrałeś. Jedyną rzeczą, która mnie martwi jest to, że wiedzą, że jestem prawdziwym gościem, który oddaje duszę za klub. Zawsze stawałem w obronie siebie i zawsze mówiłem prawdę. Jestem uczciwy, skromny i ciężko pracuję. To na podstawie formy powinno oceniać się zawodnika – kontynuował.

– Mogę grać jeszcze pięć lat na najwyższym poziomie. Jeśli kontuzje nie będą zbyt poważne, moja mentalność mi w tym pomoże – dodał Ramos.