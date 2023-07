Fot. Imago/Revierfoto Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona sfinalizowała tego lata trzy transfery

Joan Laporta nie ma wątpliwości, że potrzebne są kolejne wzmocnienia

Prezydent klubu mówi o kształcie kadry na kolejny sezon

“Nie jest łatwo być trenerem Barcelony”

FC Barcelona w sezonie 2022/2023 sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Pomimo tego sukcesy, kibice mają wątpliwości wobec Xaviego Hernandeza, który podjął wiele kontrowersyjnych decyzji, a ponadto zawiódł w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Prezydent Joan Laporta przekonuje, że to odpowiednia osoba na ławkę trenerską Dumy Katalonii.

– Xavi ma kredyt zaufania. Udowodnił, że jest trenerem, który zna dom i potrafi dostosować się do pewnych okoliczności. Jest pierwszym, który czuje się silny. Nie jest łatwo być trenerem Barcelony i jestem zachwycony Xavim. Powiedział mi, że kiedy zawodnik wygrywa, zmienia się jego mentalność. Przydarzyło mu się to jako zawodnikowi. Xavi myśli, że to się dzieje z nimi, z naszymi zawodnikami. Wierzy, że teraz będą mogli lepiej wyrażać się w piłce nożnej. Zobaczymy Barcelonę bardziej reprezentującą sposób, w jaki Xavi rozumie piłkę nożną – zapewnia.

Zespół wzmocnili już Inigo Martinez i Ilkay Gundogan. FC Barcelonie udało się także sfinalizować transfer Vitora Roque, na którego trzeba będzie jednak poczekać do 2024 roku. Laporta zdradza, że to nie koniec zmian w kadrze.

– Inigo Martinez wzmacnia obronę, a Gundogan środek pola. To dwaj gracze, których chciał Xavi. Myślę, że brakowałoby nam prawego obrońcy i pracujemy nad tym. Chcemy też bardziej wzmocnić środek pola – wskazuje.

