Barcelona zmierzy się z Tottenhamem

Mecz o trofeum Joana Gamper to tradycyjne otwarcie sezonu w wykonaniu FC Barcelony. Zwykle był rozgrywany na Camp Nou, ale tym razem ze względu na przebudowę obiektu odbędzie się Estadi Lluis Companys w Montjuic.

Wcześniej spekulowano, że Katalończycy mogą zmierzyć się z Lazio, ale na początku tego tygodnia pojawiły się doniesienia, że ​​rywalem Blaugrany w meczu o Puchar Gampera będzie Tottenham. Teraz te informacje w oficjalnym komunikacie potwierdziła FC Barcelona. Mecz odbędzie się 8 sierpnia. Początek spotkania został zaplanowany na godzinę 20:00.

Będzie to 58. edycja Pucharu Gampera i drugi raz, kiedy Tottenham Hotspur weźmie udział w tych zmaganiach. Wcześniej miało to miejsce w 1986 roku, kiedy był to turniej z czterema drużynami. Jednak Spurs nie zmierzyli się wówczas z Barceloną, ponieważ zostali wyeliminowani przez PSV Eindhoven w jednym z półfinałów.

Będzie to trzeci raz, gdy ten mecz zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim Montjuic po latach 1990 i 1996.

