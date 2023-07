Real Madryt w oficjalnym komunikacie przekazał informacje na temat kontuzji Ardy Gulera. Turek opuścił zgrupowanie Królewskich w Stanach Zjednoczonych i wrócił do Madrytu, by poddać się leczeniu.

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Arda Guler

Real sprowadził Gullera z Fenerbache za 20 mln euro

Turek bardzo szybko nabawił sił się poważnej kontuzji kolana

Jego przerwa w grze prawdopodobnie wyniesie trzy miesiące

Guler poważnie kontuzjowany

Arda Guler od tygodnia pozostawał poza grą. Real Madryt przekonywał jednak, że jest to działanie zapobiegawcze związane z urazem prawej nogi. Królewscy nie chcieli ryzykować zdrowiem młodego zawodnika.

Okazuje się jednak, że Guler doznał poważnej kontuzji kolana. Turek wrócił już do Madrytu, by poddać się leczeniu. Hiszpańska Marca dodaje, że nie wiadomo jeszcze jak poważny jest to uraz i czy będzie potrzebna operacja.

Nie wiadomo również, jak długo potrwa absencja 20-latka. Media podają, że wszystko będzie zależało od przebiegu rehabilitacji. Z pewnością jednak Królewscy nie będą się spieszyć z jego powrotem na boisko. Mówi się, że trzymiesięczna pauza to minimum.

