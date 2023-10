IMAGO Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham swoimi występami zyskał sympatię fanów w Madrycie

Gwiazdę Realu pochwalił jego klubowy kolega

Jego zdaniem Anglik ma potencjał na bycie jedną z legend Realu

Piłkarz Realu zapytany o Mbappe. Mówi o niedoszłym transferze

Real Madryt jest liderem La Ligi, w czym ogromny udział ma sprowadzony latem Jude Bellingham. Miłe słowa w stronę swojego klubowego kolegi skierował Joselu.

– Jude Bellingham urodził się, aby grać dla Realu Madryt. Dobrze zaaklimatyzował się w drużynie, kochamy go my i kibice. To zawodnik, który zapisze się w historii Realu Madryt – przekonuje Joselu. Hiszpan został też zapytany o niedoszły transfer Kyliana Mbappe do stolicy Hiszpanii.

– Były momenty, kiedy wydawało się, że jest blisko, ale były dni, gdy wydawało się, że nie przyjdzie. W szatni zawsze rozmawiasz o wszystkim. Nigdy nie znasz prawdy ale chwilami wydawało się, że zaraz przyjdzie – opowiedział napastnik Realu Madryt.

Czytaj także: Eden Hazard przechodzi na emeryturę. “Spełniłem swoje marzenie”